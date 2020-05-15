عثروا على جثته داخل السكن.. وفاة أخصائي تمريض في ظروف غامضة

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، وفاة أخصائي تمريض يدعى "أ.ب.أ" ،29 عامًا، داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة بمستشفيات جامعة الزقازيق.





وتقدم رئيس الجامعة وجميع العاملين بخالص العزاء في الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.





وأضاف "شعلان" لموقع صدي البلد أنه تم العثور علي جثة أخصائي تمريض متوفي بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمبنى العزل بمستشفى الباطنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.





وأشار "شعلان" إلي أن إدارة المستشفيات الجامعية أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد إلي 19 حالة من العاملين بالجامعة ومعظمهم حالات مستقرة، وتم عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم بمستشفيات العزل بالجامعة.