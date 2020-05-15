بدءا من الغد .. الكمامة بـ 2 جنيه للسائقين والركاب بمواقف الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ القرار رقم 5770 لسنه 2020 الخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات وذلك حرصًا على صحه وسلامة المواطنين.





وأضاف المحافظ أنه بدءًا من الغد سيتم تنفيذ القرار دون أى تهاون، وسيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه من السائقين غير الملتزمين، لإلزامهم بإرتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح المحافظ أنه سيتم توفير الكمامات بالمواقف بسعر التكلفة بـ ٢ جنيه للكمامة الواحدة أمام السائقين والركاب، كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتوفير الكمامات وبيعها للمواطنين والسائقين بالمواقف بنفس السعر المقرر، مضيفا أنه جار التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لبيعها بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.





كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومديريات ( الصحة-الطب البيطرى - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وإرتداء الكمامات فى وسائل المواصلات العامة ، فضلآ عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمواقف السيارات بإجمالى (١٠٠ ) موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تطهير السيارت من الداخل والخارج وذلك تنفيذآ للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الدورية على المواقف بنطاق كل مركز ومدينة وحى للتأكد من تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و ذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة و الإدارة العامة للمواقف قائلآ : بوعينا وإدراكنا وإلتزامنا وتعاوننا جميعآ مع بعض نستطيع تخطي الأزمة في أقرب وقت بإذن الله.