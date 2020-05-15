مواقف الشرقية تبدأ تعليق لافتات التوعية بارتداء الكمامات.. صور

بدأت مراكز ومدن محافظة الشرقية في تطبيق قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رقم(٥٥٧٠)لسنة ٢٠٢٠ والتنبيه علي السائقين والركاب بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه فقد اكد اللواء ضياء الدين ابوالعزم رئيس مركز ومدينة فاقوس انه جاري العمل علي تعليق لافتات ارشادية لتوعية السائقين والركاب بضرورة ارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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واضاف رئيس مركز ومدينة فاقوس ان إدارة تحسين البيئة وإدارة مواقف فاقوس نظمت حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينه ومجمع المواقف استكمالا لحملة أمس.





كما تم تعليق لافتات استرشادية ( بانرات ) خاصة بالتعليمات والارشادات المختلفة لتوعية المواطنين والسائقين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .