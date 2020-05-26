أخبار الأهلي.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. سعى القلعة الحمراء لضم نجم الترجي التونسي

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية خلال اليوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









كشفت ندى ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي حقيقة اصابة والدها رئيس النادي بـ فيروس كورونا المستجد في ظل انتشاره حاليا في مصر.









حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد».







