AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. سعى القلعة الحمراء لضم نجم الترجي التونسي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:08 ص
الخطيب
الخطيب
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية خلال اليوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشفت ندى ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي حقيقة اصابة والدها رئيس النادي بـ فيروس كورونا المستجد في ظل انتشاره حاليا في مصر.


حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد». 


أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن النادي الأهلي، تقدم بعرض لضم طه ياسين الخنيسي، مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. تفاصيل لـ قضية الزمالك ضد كهربا.. حقيقة إصابة أزارو بفيروس كورونا.. صدمة لـ حسام عاشور

أخبار الرياضة.. انتهاء أزمة حسام عاشور.. ليفربول يرد على تحدى الأهلي

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

الخطيب يطمئن على وائل عزت .. وفحص جديد لتحديد إصابته بكورونا

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

ترشيحاتنا

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميا

هجوم على ترامب بسبب لعبة الجولف وسط وباء كورونا..ويرد: المرة الأولى منذ 3 أشهر

أول دولة أوروبية تعلن الانتصار على فيروس كورونا

الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة جنوبي العاصمة طرابلس

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

كنز لا يقدر بثمن.. 26 فائدة لـ الحمص