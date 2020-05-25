تقارير: الأهلي يقدم عرضا لضم مهاجم الترجي التونسي.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن النادي الأهلي، تقدم بعرض لضم طه ياسين الخنيسي، مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة الصريح التونسية، أن النادي الأهلي، قدم عرضًا بالفعل لإدارة الترجي، من أجل ضم الخنيسي للعب في صفوفه الموسم المقبل 2020-2021.
وأشارت الصحيفة أن النادي الأهلي يلقى منافسة شرسة من نادي الاتفاق السعودي أيضًا، والذي يرغب في التعاقد مع مهاجم، بعد تأكد عودة المغربي وليد أزارو لصفوف المارد الأحمر، مع انتهاء إعارته هذا الصيف.
ويعد طه الخنيسي من أفضل المهاجمين التوانسة، فهو قاد الترجي للفوز ببطولتي لدوري أبطال أفريقيا، و يلعب مع منتخب تونس، لكنه لم يكن يلعب بصفة منتظمة في الفترة الأخيرة قبل التوقف مع ناديه الترجي.
يذكر أن الترجي تم إقصائه من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، على يد نادي الزمالك من دور ربع النهائي.