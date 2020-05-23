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رياضة

الوداد المغربى يخترق قواعد حظر كورونا استعداد لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

السبت 23/مايو/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.

وأكد موقع "le 360sport" المغربي، أن الوداد الرياضي يخوض مباريات ودية خلال التدريبات الجماعية التي يجرونها بملعب بنجلون، منذ أسابيع.

وأوضح الموقع حسب مصادره،  أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كان يعتمد في بداية التدريبات على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات كل واحدة تضم 5 لاعبين، يتدربون في 3 ملاعب ببنجلون.

وأضاف المصدر ذاته،أنه في الأيام الأخيرة أصبح يتبع عند نهاية كل حصة مباراة ودية بين لاعبيه، هذا الأمر الذي يتعارض مع توصيات وزارة الصحة ووزارة الداخلية في المغرب والتي تعتمد على التباعد الإجتماعي.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.
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