الوداد المغربى يخترق قواعد حظر كورونا استعداد لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

وأكد موقع "le 360sport" المغربي، أن الوداد الرياضي يخوض مباريات ودية خلال التدريبات الجماعية التي يجرونها بملعب بنجلون، منذ أسابيع.

وأوضح الموقع حسب مصادره، أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كان يعتمد في بداية التدريبات على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات كل واحدة تضم 5 لاعبين، يتدربون في 3 ملاعب ببنجلون.

وأضاف المصدر ذاته،أنه في الأيام الأخيرة أصبح يتبع عند نهاية كل حصة مباراة ودية بين لاعبيه، هذا الأمر الذي يتعارض مع توصيات وزارة الصحة ووزارة الداخلية في المغرب والتي تعتمد على التباعد الإجتماعي.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.



