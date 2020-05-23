تقارير: الخطيب حسم ملف استمرار أزارو مع الأهلي .. والزمالك يظهر فى الصورة

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مصير وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة والمعار لفريق الاتفاق السعودي.
وكان رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي قد صرح في وقت سابق، بعدم الحاجة إلى خدمات أزارو ضمن صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.
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وأفادت صحيفة المنتخب المغربية، بأن محمود الخطيب رئيس الأهلي وجه الشكر إلى وليد أزارو وأبلغه بالاستغناء عن خدماته بناءً على توجيهات فايلر مدرب الفريق.
وأشار التقرير المغربي إلى أن وليد أزارو ضمن حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون وإمكانية التواجد بصحبة مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.
وكان وليد أزارو قد شارك في صفوف الأهلي بصفة أساسية أثناء وجود باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للأحمر خلال عام 2018.
يُذكر، أن أزارو خرج معارًا إلى صفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.