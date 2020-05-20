شارك في 57 هدفا خلال مسيرته مع الأهلي.. مع اقتراب رحيله عن الفريق مسيرة مشرفة لـ أزارو مع الأحمر

يدرس مسئولو النادي الأهلي مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة اعارته لنادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي، وصرف نظر النادي السعودي عن شراء عقد اللاعب.





ويحاول مسئولو الأهلي اقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكي يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجددًا أو بيعه بمبلغ مناسب، خاصة وأنه يتبقى في عقده مع الأهلي موسم واحد فقط.





ولكن الأمر يعتبر غير جيد للفهد المغربي، وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرفض عودته للفريق مرة اخرى.





قدم أزارو الكثير للأهلي مع المدير الفني السابق حسام البدري، رغم بدايته التي لم تكن جيدة لكن ايمان البدري بقدراته جعلت نجمه يلمع في سماء المهاجمين الكبار في فترة وجيزة.





ومع تولي السويسري رينيه فايلر الادارة الفنية لم يظهر ازارو بشكل جيد، وبات رحيله هو الاقرب، فيبقى التساؤل هل ازارو مميز أم البدري اجاد في توظيفه؟.









ويرصد موقع صدى البلد رحلة المغربي وليد ازارو منذ انضمامه للأهلي:





انضم وليد أزارو إلى النادي الأهلي في 1 يوليو 2017 قادما من صفوف نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وقدم أزارو مباريات مميزة في نهاية موسم 2016-2017، وشارك في هذا الموسم مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 6 مباريات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.





ومع بداية موسم 2017-2018، واصل النجم المغربي التألق بشكل لافت للنظر جعل اللاعب هدفا لعدة أندية أوروبية، ونجح خلال مشاركته في 43 لقاء في مختلف المسابقات مع النادي الأهلي من تسجيل 26 هدفا وصناعة 8 أهداف في واحد من أهم مواسم أزارو مع المارد الأحمر.





وفي موسم 2018-2019، انخفض أداء المغربي بعض الشيء، وهو ما جعله عرضة بشكل كبير للانتقادات، خاصة بسبب إهداره للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى، فقد شارك صاحب الـ 24 عاما مع الأهلي في 29 لقاء سجل 7 أهداف وصنع خمسة مثلهما.



