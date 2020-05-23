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رياضة

الخطيب يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

السبت 23/مايو/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكبير الشيخ صالح كامل، في المملكة العربية السعودية والقاهرة.


وعبر محمود الخطيب خلال اتصالاته التي أجراها مع العائلة الكريمة عن خالص تعازيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة أحد أبرز الأشقاء المحبين لمصر وللنادي الأهلي، الذي كانت له بصمات واضحة.


وأكد رئيس النادي امتنانه وتقديره البالغ لما قدمه الراحل من إسهامات خيرية ومواقف إنسانية استحق عليها الثناء والسيرة الطيبة والتقدير الكبير. 


ودعا الله  أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.


وتوفى رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج  مساء الإثنين 18 مايو.
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