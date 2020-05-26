61 مصابا على أجهزة التنفس.. الصحة: 40% من أسرة الرعاية المركزة فارغة

نفى الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، تقدم الأطباء باستقالات جماعية، قائلا "هذه شائعات مغرضة تستهدف مصر وأطباءها".

وقال شريف وديع، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "لدينا 20 مستشفى لعزل المصابين بخلاف المستشفيات الجامعية ، ونسبة إشغال الأسرة ما يقترب من 90%، ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة 60%، و40% من الأسرة الرعاية المركزة فارغة داخل مستشفيات العزل









وأضاف شريف وديع " لدينا 61 مريضا فقط في مصر على جهاز التنفس الصناعي فقط وأجهزة التنفس الصناعي داخل مستشفيات العزل لا تساوي 15% من حجم أجهزة التنفس المتواجدة في كل مستشفيات وزارة الصحة".





وتابع شريف وديع "نسبة المتعافين من فيروس كورونا نسبة عالمية وأعداد المتوفين في مصر بفيروس كورونا مقبولة، ومتوسط وفيات المصريين 61 سنة".



