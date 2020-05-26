الصحة: مسحة للأطقم الطبية قبل نزول الإجازة وبعد العودة مباشرة.. فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إن وزارة الصحة تهتم بالأطقم الطبية المواجهين لـ فيروس كورونا.
وتابع شريف وديع: "كل النظم الصحية في العالم حدث بها انتكاسة نتيجة مرض وإصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا".
وأكمل شريف وديع:" وزيرة الصحة وجهت بمتابعة توفير الأجهزة والمستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي طبيب لمكافحة العدوى".
وتابع شريف وديع:" تم وضع عدد من الأسرة العادية والرعاية المركزة تحت أمر أعضاء الفرق الطبية في حال إصابة الفرق الطبية بفيروس كورونا، وكل مستشفى مخصص بها عدد من الأسرة للأطقم الطبية في حال احتياج الأطباء لها".
ولفت شريف وديع:" وزيرة الصحة أكدت على ضرورة إجراء مسحة للأطقم الطبية قبل نزول الإجازة وقبل العودة من الإجازة للتأكد من خولهم من فيروس كورونا".