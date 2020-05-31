محافظ الإسكندرية يؤكد إصابة رئيس وحدة التدخل السريع بـ كورونا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تنسيقا مع إدارة المهمات العسكرية لتوفير مراكز بيع للكمامات الطبية داخل المحافظة.





وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في الفترة السابقة.





وتابع محافظ الإسكندرية، أن اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس وحدة التدخل السريع الذي يكافح عملية البناء المخالف في الشارع يوميا أصيب بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح اللواء محمد الشريف، أن المصاب بالفيروس يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر، وهو يتفانى فى عمله وتم عزله.





وأشار إلى أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن هناك تهاونا من قبل البعض.