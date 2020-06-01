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بين الناس

سكان شارع أبو زيد فى بشتيل يشكون من تحول أرض فضاء لمقلب قمامة مختلطة بمياه الصرف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود الرفاعى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تحول قطعة أرض فضاء فى شارع أبو زيد المتفرع من شارع الحرية بتشيل بمحافظة الجيزة .

ويقول فى رسالته : تحولت قطعة الأرض إلى بؤرة للتلوث ونشر الفيروسات  نتيجة تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى  والحيوانات النافقة التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة  والحشرات الناقلة للعدوى، مطالبًا بضرورة  إزالة القمامة وشفط مياه الصرف .

للتواصل مع القارئ / 01028284349  
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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