سكان شارع أبو زيد فى بشتيل يشكون من تحول أرض فضاء لمقلب قمامة مختلطة بمياه الصرف

أستغاث المواطن محمود الرفاعى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تحول قطعة أرض فضاء فى شارع أبو زيد المتفرع من شارع الحرية بتشيل بمحافظة الجيزة .





ويقول فى رسالته : تحولت قطعة الأرض إلى بؤرة للتلوث ونشر الفيروسات نتيجة تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى والحيوانات النافقة التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الناقلة للعدوى، مطالبًا بضرورة إزالة القمامة وشفط مياه الصرف .





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