ضبط مزارع هارب من قضية اقتحام مركز شرطة العدوة

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال المنيا، فلاح هارب من أحكام قضائية، من بينها اقتحام مركز الشرطة خلال أحداث العنف، وتصل مدة العقوبة فيها 12 سنة سجن.





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة العدوة بورود معلومات عن م ا ع 30 سنة فلاح والهارب من أحكام قضائية في ثلاث جنايات بتواجده داخل مسكنه بقرية عطف حيدر عقب فترة من هروبه.



