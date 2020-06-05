AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مزارع هارب من قضية اقتحام مركز شرطة العدوة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:33 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
ايمن رياض
ضبطت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال المنيا، فلاح هارب من أحكام قضائية، من بينها اقتحام مركز الشرطة خلال أحداث العنف، وتصل مدة العقوبة فيها 12 سنة سجن.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة العدوة بورود معلومات عن م ا ع 30 سنة فلاح والهارب من أحكام قضائية في ثلاث جنايات بتواجده داخل مسكنه بقرية عطف حيدر عقب فترة من هروبه.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس المباحث، ومعاونه النقيبان أحمد عوض وسراج حسام، وبالانتقال تم ضبط المتهم داخل مسسكنه، وبالفحص تبين أنه هارب من ثلاث قضايا من بينها اقتحام مركز شرطة العدوة، وأن إجمالي مدة العقوبة في الأحكام المطلوب علي ذمتها تبلغ 12 عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على إخواني هارب من الإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة سمالوط بالمنيا بعد فض رابعة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

فيفي عبده لـ متابعيها: ادعوا لـ أشرف زكي.. شاهد

السعودية تسجل 2591 إصابة جديدة و31 وفاة بـ فيروس كورونا

أهم الأخبار.. أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.. الحكومة تخصص خطين ساخنين لبلاغات كورونا.. ودبي تعتقل زعيم عصابة دولية

تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

شاهد.. أول صلاة جمعة في غانا بعد تخفيف قيود كورونا

للمفاصل والعظام والسكري.. فوائد مذهلة لتناول الجنزبيل يوميا لمدة شهر