وزير الخارجية مهنئا نظيره العراقي الجديد بمنصبه: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكري التهنئة لنظيره العراقي على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع العراق في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيّ البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة.





وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة في شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.



