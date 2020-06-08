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أخبار البلد

وزير الخارجية مهنئا نظيره العراقي الجديد بمنصبه: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:19 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكري التهنئة لنظيره العراقي على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع العراق في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيّ البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة في شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس السيسي الشهر الماضي قد أكد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء العراقي بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكدا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.
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