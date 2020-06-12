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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:00 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن، التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2020.

أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و25.5 جنيه للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء "الساسو" سعرا يتراوح بين 32 و31 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 38 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكتوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


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وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 22 و24 جنيها، أما كرتونة البيض البلدى بـ 34 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 15.50 جنيه والمولر "عمر يوم" سعر 15 جنيهات، والبط البكينى 7 جنيهات.


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها .

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.
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