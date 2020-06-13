من الإطار للزجاج .. 7 مميزات للسيارات الخليجية

تتمتع السيارات الخليجية بالفخامة والرفاهية مقارنة ببعض السيارات الأخرى، خصوصًا أنها تتيح لقائديها معظم المواصفات والمزايا التي يفضلونها التي تمكنهم من السير في الصحاري، فضلًا عن سعرها المناسب الذي يتوافق مع ميزانية محبيها.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز مواصفات السيارات الخليجية.

1- تتمتع السيارات الخليجية بالفخامة والرفاهية في الشكل.

2- تستطيع السيارات الخليجية تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 50 درجة مئوية.

3- يتوافر في السيارات الخليجية مكيف مميز لتبريد السيارة بشكل جيد.

4- نظرًا للطقس الحار، تتحمل السيارات الخليجية درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس دون أن يتأثر الطلاء.

5- صُصمت إطارات السيارات الخليجية بمواصفات معينة لتحمل السير على الطرق الوعرة وغير المستوية.

6- السيارة الخليجية تتمتع بهيكل فريد من نوعه يحمي الأجزاء الخارجية من السيارة من الاحتكاك بالأراضي الوعرة.

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7- تحتوي السيارات الخليجية على زجاج قوى يتحمل درجات الحرارة وأشعة الشمس الشديدة أثناء فصل الصيف، فضلًا عن وجود ألوان فريدة ومميزة.























