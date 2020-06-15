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محافظات

للحد من تفشي الوباء.. مجلس مدينة سفاجا يجري عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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ابراهيم جادالله

تولى مجلس مدينة سفاجا بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بسفاجا، عمليات رش وتعقيم للإدارات الشرطية بمدينة سفاجا، حيث قام الطب البيطري بسفاجا بتعقيم قسم شرطة سفاجا، وإدارة الأحوال المدنية والحماية المدنية. 


وأكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في بيان، الاثنين، استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المدينة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات الحكومية.

 

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة الطب البيطري بسفاجا تمكنت من تطهير ميناء سفاجا وقسم شرطة سفاجا والسجن والأحوال المدنية واستراحات الشرطة والمكاتب.



وذكرت أن إدارات الوحدة المحلية بالمدينة تقوم يوميًا بعدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارات "البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية" للرش والتعقيم في أماكن ظهور الإصابات على مستوى المدينة في إطار تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وأسفرت الحملات عن رش وتعقيم وتطهير عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية والطرق الرئيسية والفرعية والتجمعات السكنية منها منطقة سفاجا البلد.

للحد من تفشي الوباء.. مجلس مدينة سفاجا يجري عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية
للحد من تفشي الوباء.. مجلس مدينة سفاجا يجري عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية
للحد من تفشي الوباء.. مجلس مدينة سفاجا يجري عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية
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