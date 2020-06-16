أهم الأخبار.. السيسي يوجه بتسهيل التعامل مع المواطنين في منظومة العمل القضائية.. 15 قرارا جديدا من وزارة الطيران المدني للمسافرين على الرحلات الجوية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي يوجه بتسهيل التعامل مع المواطنين في منظومة العمل القضائية والالتزام بالإجراءات الوقائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل... التفاصيل اضغط هنا





الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أن هناك انخفاضا متوقعا فى أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة القادمة، وهذا على غير العادة بسبب اقتراب موسم عيد الأضحى "موسم اللحوم"... التفاصيل اضغط هنا





الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة... للتفاصيل اضغط هنا العظمى بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، لطيف ليلا على كليهما... لتفاصيل اضغط هنا





15 قرارا جديدا من وزارة الطيران المدني للمسافرين على الرحلات الجوية

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية، وذلك حفاظا على صحة المسافرين والعائدين من جائحة كورونا... للتفاصيل اضغط هنا



التضامن: المعاشات زادت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليارا في 2020

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ أن المعاشات شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية وانه فى عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لنحو 8 ملايين و693 ألف مستفيد ووصلت فى عام 2019 /2020 الى ما يقرب من 236 مليار جنيه لعد 9.9 مليون مستفيد... للتفاصيل اضغط هنا





محمد النني يقرر العودة للدوري الإنجليزي