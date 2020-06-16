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رياضة

أخبار الأهلي .. النادي يرد بالمستندات على تركي آل الشيخ .. طوارئ فى التتش لتأمين عودة الفريق طبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:45 م
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على بيان الأهلي بشأن براءة رئيسه محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق من الادعاءات التي رفعها محاميه ضدهما.

رغم أن مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب أغلق بصفة نهائية ملف تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام. وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 /6 /2020 إلغاء قراره السابق، ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة. 


طوارئ في الأهلي لتأمين قطاعات النادي طبيًا قبل عودة النشاط الرياضي


أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي استعداد ناديه لعودة النشاط الرياضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 


بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بالترتيب لأوراق عودة تدريبات الفريق الأول بعد أربعة أيام. 


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