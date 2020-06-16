أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ب ٦ اندية فى الدورى الممتاز بالعديد من المطالب.
وانتهت الاجتماعات اليوم الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.
جاءت مطالب محمود الخطيب على النحو التالي ..
طالب رئيس النادي الاهلي بإنشاء رابطة دوري المحترفين، كما طالب بتطبيق بند الـ٨ سنوات على منصب الرئيس فقط .
وشملت مطالب رئيس النادي الأهلي ايضا أن يكون هناك نائب واحد للرئيس يتم انتخابه في الجمعية العمومية وليس من داخل مجلس الإدارة.
يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم