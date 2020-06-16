الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

انتهى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى مع عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز لحسم مصير المسابقة ومعرفة تطورات الفترة المقبلة.







وعلم " صدى البلد " أن الاجتماع شهد مناقشة طرق وأساليب عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، وأبدى عدد من الأندية موافقتهم على قرار عودة النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري الممتاز.







وطالب البعض بمزيد من الوقت قبل انطلاق مسابقة الدوري وفقا لما هو معلن فى 25 يوليو المقبل، فى ظل رؤية البعض بأن الفرق تحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل إعادة التأهيل والقدرة على خوض المباريات خاصة وأن بطولة الدوري متوقفة من ما يقرب من 3 أشهر كاملة .





وعرض البعض فكرة إلغاء الدوري الممتاز الحالى مع تتويج الأهلي باللقب ، وبدء موسم جديد خلال شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل .









وحضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، وعبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، وبكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش.





وشهد اجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز حضور جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسها عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وجمال محمد على نائب رئيس الجبلاية والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.





وقرر اتحاد الكرة إقامة اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع" على مدار 3 أيام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس لحسم مصير جميع الملفات الشائكة.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 20 يوليو القادم.