طوارئ في الأهلي لتأمين قطاعات النادي طبيًا قبل عودة النشاط الرياضي

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي استعداد ناديه لعودة النشاط الرياضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال مرجان إن كان سابق بخطوات كثيرة في هذا الشأن بتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والذي أعطى عملية التعقيم والوقاية والإجراءات الاحترازية إهتمامًا كبيرًا منذ بداية الأزمة، وعملت الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية بالنادي ومديرو الأجهزة في الفرق الرياضية على التنسيق والتعاون في هذا الشأن.





وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد طوارئ من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًا وكذلك الفرق الرياضية، وفيما يخص الفريق الأول لكرة القدم هناك تنسيق كامل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورئيس الجهاز الطبي بالفريق، لاسيما وأن الجميع قام بالإطلاع على كافة الإجراءات التي لجأت إليها الأندية العالمية قبل استئناف النشاط، وكانت هناك دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها وفقًا للمعطيات والظروف التي نعيشها بما يضمن السلامة لجميع عناصر المنظومة.





وجدد مرجان تقدير النادي لقرارات الدولة والتزام الأهلي بها ودعمها حرصًا على المصلحة العليا والتي يضعها النادي عادًة فوق كل إعتبار.



