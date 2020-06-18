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لتجنب الطبقة الفقيرة أى أعباء.. وزير المالية: أخبار سارة عن ضريبة الدخل الفترة المقبلة.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:20 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لديهم اهتمام كبير بالمواطن المصري، والجميع يجتهد من أجل تجنب الطبقة الفقيرة أى أعباء اقتصادية. 

وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن موازنة 2020-2021 يتم العمل فيها من شهر 10 والكل يسعى من أجل تحسين الأوضاع.

ولفت وزير المالية إلى أن الجميع يسعى لدعم السلع لتصل للمواطن بسعر مناسب، وأيضًا نعمل على دعم التعليم والصحة التى هى فى الأساس تخدم المواطن.

وأوضح وزير المالية أن ضريبة الدخل تم مراجعتها وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى و الرئيس السيسي وأكد أنه سيكون هناك أخبار سارة فى الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى أن المرتبات تدخل فى الشرائح الضريبية، ولذلك نسعى لتخفيف الضرائب على دخل المواطنين.
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