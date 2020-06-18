من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

وأشار إلى أن بداية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ستكون أول يوليو القادم، متابعا أن سيكون هناك زيادة على المعاشات تتكلف حوالى 7.2 مليار حيث أن إجمالى التكلفة فى كل تلك السنوات 35 مليار.