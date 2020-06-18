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من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:47 م
محمد سعودى رئيس
محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن
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هاجر إبراهيم
قال محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن، إنه بعد يوم 24 هذا الشهر سيكون متاحا دخول أصحاب المعاشات بالرقم القومى والرقم التأميني على موقع الهيئة وموقع وزارة التضامن الإجتماعى، مشيرا إلى أنها لإستعلامه عن المتجمد الخاص بالخمس علاوات.

وأضاف "سعودى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن قيمة العلاوة متغيرة من عام إلى أخر، موضحا أن المستفيدين من العلاوات الخمسة هم من خرجوا إلى المعاشات بعد 1/7/2006 حتى يوم 31/12/2019 .

وتابع أن القوانين الخاصة بالعلاوات كانت تخاطب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، اما بالنسبة للقطاع الخاص فيقوم صاحب العمل بتمييز تلك العلاوة ومنحهم تلك العلاوة، ولكن يجب أن يكون منتظم فى السداد.

وأشار إلى أن بداية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ستكون أول يوليو القادم، متابعا أن سيكون هناك زيادة على المعاشات تتكلف حوالى 7.2 مليار حيث أن إجمالى التكلفة فى كل تلك السنوات 35 مليار.

وأضاف سعودي، أنه كان يتم إعطاء 80% من قيمة العلاوة الخاصة والعلاوة الخاصة تكون منسوبة للأجر للموظف، مشيرًا إلى أنه تم حل المشكلة بإعداد مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات.

.وأكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفئات الأكثر ضعفًا على مستوى كل المجالات، وهم الفئات الأولى بالرعاية.

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