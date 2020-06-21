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رياضة

بعد خضوعه لعملية جراحية.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي 3 أسابيع

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:09 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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عمرو الحلوانى

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

 

وجاء خضوع اللاعب لإجراء عملية "الفتاق" بعد معاناته من الآلام طوال الفترة الماضية".


ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات إلى راحة مطولة خلال الفترة المقبلة تمتد إلى 3 أسابيع قبل عودته مرة أخرى إلى تدريبات الفريق والخضوع فى برنامج تأهيلى قوى للتخلص من آلام العملية الجراحية.

 

ويعد حسين الشحات واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل النادى الأهلى فى ظل اعتماد رينيه فايلر عليه بشكل مستمر فى تشكيل الفريق نتيجة القناعات التامة بقدراته الفنية والبدنية.

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