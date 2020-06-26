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خبير أمني: قطر وتركيا تنفذان أجندة الغرب في المنطقة العربية.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:33 ص
اردوغان
اردوغان
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البهي عمرو
قال اللواء أحمد زغلول، الخبير الأمني، إن قطر وتركيا تنفذان أجندة الغرب في المنطقة العربية.

وأضاف الخبير الأمني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه يجب أن نصطف جنبا إلى جنب مع الجيش المصري، حتى لا يتسلل بيننا الإرهابي أو الفاسد.

وتابع أحمد زغلول: "لقد شاهدنا ما حدث بنا في 10 أشهر وهي فترة حكم الإخوان، ووصلنا لمشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا".

وأردف: يجب أن يرجع أبنائنا للمصادر الرسمية الرئيسية والمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية لمعرفة المعلومات الصحيحة والابتعاد عن الشائعات التي تؤثر على استقرارنا وتواجدنا سويا. 
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