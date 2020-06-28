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اقتصاد

هالة أبو السعد: تم الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة ووضع شكل مناسب لضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الدولة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:43 م
هالة ابو السعد عضو
هالة ابو السعد عضو مجلس النواب
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ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تقدمت به الحكومة قانون شامل وجامع لكافة الإجراءات الخاصة بتنمية هذا القطاع.



وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية، إن الاقتصاد غير الرسمى صعب حصره بشكل جيد، خاصة أنه يتم تأجير خطوط إنتاج للمصانع الكبرى لمنتجات غير معلومة، وهو ما يصعب حصره، خاصة أنه يتم داخل مصنع مرخص.


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وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو في الناتج القومي التي تستهدفها الدولة 5.7%، لافتا إلى أن الحكومة كان لديها أمل لتحصيل الضرائب من القطاعات غير الرسمية فور تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تلك الثقافة غير متواجدة.


 وأكدت أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات النهائية على مشروع القانون الجديدة ويعرض حاليا للصياغة النهائية، ووضعت شكلا مناسبا لضم للاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمى. 

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