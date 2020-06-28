كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي منح إجازة للبنوك الثلاثاء

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك العاملة بالسوق المصرية إجازة رسمية الثلاثاء والتي تتزامن مع احتفالات الذكري السابعة لثورة 30 يونيو.
وقال البنك المركزي في تصريحات له اليوم، أنه نظرا لذكري ثورة 30 يونيو 2013، تم تعطيل العمل بالجهاز المصرفي.
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قرار البنك المركزي لعودة البنوك للعمل بعد انتهاء يوم الإجازة؛ فرق بين نوعين من البنوك؛ أولهما، البنوك التي تغلق ميزانيتها بنهاية يونيو من كل عام و بالتالي فإنه ستعود للعمل يوم الخميس المقبل و الموافق 2 يوليو 2020 ؛ بما يعني انها حصلت علي اجازة يومين .
ثانيها البنوك التي تغلق حساباتها بنهاية ديسمبر من كل عام، وهي ستعود لعملها يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020 ، وبالتالي ستحصل علي اجازة يوم واحدا وهو يوم احتفالات ثورة 30 يونيو .
وقال البنك المركزي في تصريحات له اليوم، أنه نظرا لذكري ثورة 30 يونيو 2013، تم تعطيل العمل بالجهاز المصرفي.
أقرا ايضا ..المركزي يعلن عطلة البنوك بمناسبة 30 يونيو
قرار البنك المركزي لعودة البنوك للعمل بعد انتهاء يوم الإجازة؛ فرق بين نوعين من البنوك؛ أولهما، البنوك التي تغلق ميزانيتها بنهاية يونيو من كل عام و بالتالي فإنه ستعود للعمل يوم الخميس المقبل و الموافق 2 يوليو 2020 ؛ بما يعني انها حصلت علي اجازة يومين .
ثانيها البنوك التي تغلق حساباتها بنهاية ديسمبر من كل عام، وهي ستعود لعملها يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020 ، وبالتالي ستحصل علي اجازة يوم واحدا وهو يوم احتفالات ثورة 30 يونيو .