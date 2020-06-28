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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي منح إجازة للبنوك الثلاثاء

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:42 م
البنك المركزى
البنك المركزى
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محمد يحيى
قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك العاملة بالسوق المصرية إجازة رسمية الثلاثاء والتي تتزامن مع احتفالات الذكري السابعة لثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي في تصريحات له اليوم، أنه نظرا لذكري ثورة 30 يونيو 2013، تم تعطيل العمل بالجهاز المصرفي.
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قرار البنك المركزي لعودة البنوك للعمل بعد انتهاء يوم الإجازة؛  فرق بين نوعين من البنوك؛ أولهما، البنوك التي تغلق ميزانيتها بنهاية يونيو من كل عام  و بالتالي فإنه ستعود للعمل يوم الخميس المقبل و الموافق 2 يوليو 2020 ؛ بما يعني انها حصلت علي اجازة يومين  .

ثانيها البنوك التي تغلق حساباتها بنهاية ديسمبر من كل عام، وهي ستعود لعملها يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020 ، وبالتالي ستحصل علي اجازة يوم واحدا وهو يوم احتفالات ثورة 30 يونيو .


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