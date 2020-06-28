جمارك بورسعيد تضبط نظارات وكمامات طبية وأجهزة تنصت مهربة

تمكنت الإدارة العامة للوارد بـــ جمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات والكمامات الطبية وعدد من أجهزة التنصت والأجهزة الكهربائية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .





وبناءا على مذكرة معلومات سرية مقدمة من يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اخباريات 1482 بتاريخ بوجود بعض الأصناف المخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم EGHU9156770 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 3093و لسنة 2020 مجمع 94 والبيان الجمركي رقم 3120 ح لسنة 202 مجمع 93 والمخزنة بساحة الخليج .





اقرأ أيضا:





وتم تشكيل لجنة جمركية لفحص ومعاينة مشمول الحاوية وبيان ما بها من أصناف او بضائع بخلاف قطع غيار السيارات المستعملة من سعد شعبان سالم والسيد حسين مأمورى الحركة وإبراهيم الجندي وطارق مرسال مكافحة تهرب جمركي وصلاح الدين علي فرغلي مدير إدارة ساحه الخليج والسيد عطية أمن الميناء فتبين وجود 370 نظارة شمس رجالي وحريمي موديلات واشكال مختلفة و 3625 كمامه طبية 5 قطعة بلوتوث يعمل بولاعة السيارة و 3 مبرد مياه و 3 تلسكوب صغير الحجم 3م و2 سماعة طبية ونظارة شمس رجالي بالكاميرا وفتحة USB للشحن جديد ومزوده بوصلة USB وكاميرا علي شكل لمبة ليد وصديري مموه كامل بالحماله والحزام و2 ميزان مياه منزلي وجهاز قياس حراري انتر ريد وموزع واي فاي أربعة انتينا وMP3 سيارة وكاميرا خلفية وبوردة صغيرة الحجم و 3 سماعة دائرية وادابتور كامل لزوم التشغيل وترابيزة دائرية وتمثال من معدن بقاعدة من معدن بطول 60 سم والجميع جديد وغير مدرج في شهادة قطع غيار السيارات.





وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.