عيد ميلاد محمد عبد الشافي الـ 35.. تاريخ إنجازات لم يحققها أي لاعب مصري

يوافق اليوم الأربعاء عيد ميلاد محمد عبد الشافي الـ35، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.









محمد عبد الشافي من مواليد الأول من يوليو لعام 1985، حيث بدأ مشواره في قطاع الناشئين لنادي الزمالك، قبل أن ينتقل لنادي إنبي عام 2003 ولعب معه موسمين، وبعدها تجربة في غزل المحلة عام 2005 لينتقل للزمالك موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودي، واللعب لأندية أهلي جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد. من مواليد الأول من يوليو لعام 1985، حيث بدأ مشواره في قطاع الناشئين لنادي الزمالك، قبل أن ينتقل لنادي إنبي عام 2003 ولعب معه موسمين، وبعدها تجربة في غزل المحلة عام 2005 لينتقل للزمالك موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودي، واللعب لأندية أهلي جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.









عبد الشافي مع الزمالك تاريخ انجازات









حقق عبد الشافي العديد من الإنجازات مع الفارس الأبيض، حيث حصل على بطولة الدوري المصري مع الفريق ثلاث مرات ، وكان أحد العناصر الأساسية في التتويج، وأيضًا حصل على بطولة كأس مصر موسمي 2012/2013 و2013/2014، هو من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها الزمالك كثيرًا وأيضًا هو واحد من أبرز نجوم المنتخب حيث تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كأس مصر عام 2013، وتوج أيضًا بلقب كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي عام 2020، وحصل مع الفريق على لقب السوبر المحلي بالفوز على المارد الأحمر بركلات الترجيح.

















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نجح عبد الشافي في التتويج ببطولة كأس ولي العهد مع أهلي جدة خلال فترة إحترافه، وأيضًا تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليصبح محمد عبد الشافي هو أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز بالفوز بجميع البطولات السعودية.









والجدير بالذكر أن عبد الشافي لعب أيضًا ضمن صفوف الفتح السعودي على سبيل الإعارة، وخاض عشرة مباريات فقط مع الفريق نجح خلالها بصناعة ثلاثة أهداف، ولم يسجل أي هدف.







