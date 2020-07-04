برلماني: إشادة السياح بإجراءات مصر الاحترازية لمواجهة كورونا ترويج عالمي

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، إشادة سياح العالم خلال زيارتهم لشرم الشيخ والغردقة بعد عودة رحلات الطيران السياحية بالاجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا بمثابة أكبر حملة ترويجية من سياح العالم للسياحة المصرية.
وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم ، ان سياح العالم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بوصولها لان الاحترازية تسير بشكل رائع وهناك ترحيب كبير من قبل المصريين وان الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية الفحص للقادمين بدقة.
ووجه النائب أمين مسعود ، تحية قلبية لكل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، مؤكدا انهم من المسئولين الذين أكدوا للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية انهم دائما على مستوى المسئولية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لاستعادة السياحة العالمية لمصر حتى تعود مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ، وأكبر دليل على ذلك تأكيد سياح العالم ان مصر نجحت في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوجيه رسائل عاجلة منهم للسياح الأجانب بضرورة زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها، لان كل الأمور تسير على ما يرام.