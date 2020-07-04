برلماني: إشادة السياح بإجراءات مصر الاحترازية لمواجهة كورونا ترويج عالمي

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، إشادة سياح العالم خلال زيارتهم لشرم الشيخ والغردقة بعد عودة رحلات الطيران السياحية بالاجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا بمثابة أكبر حملة ترويجية من سياح العالم للسياحة المصرية.





وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم ، ان سياح العالم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بوصولها لان الاحترازية تسير بشكل رائع وهناك ترحيب كبير من قبل المصريين وان الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية الفحص للقادمين بدقة.



