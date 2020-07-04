المتحدث باسم وزارة الري لـ سكاي نيوز: هناك نقاط خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعى اليوم، السبت، إن هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري ، في تصريحات متلفزة على قناة "سكاي نيوز"، أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائيًا دون التأثير على حقوق مصر التاريخية، مشددا على أن مصر حريصة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.





وشدد المتحدث باسم وزارة الري ، على أن مياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية.





وخاضت مصر جولات تفاوضية كثيرة ومسارات متعددة بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي الذي كان يتراجع في اللحظة الأخيرة عن التزاماته التي أقر بها خلال المفاوضات.





وأعلن الاتحاد الأفريقي رعايته لجولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بدء إثيوبيا في الملء الأولي لسد النهضة.



