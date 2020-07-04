أماكن مخصصة للدعاية وتقليل عدد الناخبين.. الإجراءات الاحترازية خلال انتخابات الشيوخ

طالب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من استوفى الشروط المقررة بالقانون للترشح إلى عضوية مجلس الشيوخ، ويرى في نفسه ما يؤهله للاضطلاع بمهام العضوية وواجباتها، واستشعر فى نفسه القدرة على الانتخاب بمجلس الشيوخ، بتقديم أوراق ترشحه لعضوية المجلس.





وأكد "إبراهيم"، في مؤتمر صحفي بشأن فتح أبواب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أهمية اتباع التدابير الاحترازية؛ أثناء إجراء انتخابات مجلس الشيوخ؛ في ظل انتشار وباء كورونا .





وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنسق مع الوزارات، والهيئات المختصة، وسيتم الاطلاع على تجارب عدة دول حول العالم فى إجرائها للانتخابات فى ظل هذا الوباء، لافتا إلى أنه تم وضع قواعد صارمة ومنظمة للدعاية الانتخابية، وللتعامل مع المشرفين عليها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل للوقاية.





وعدّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الاحترازية التى ستتبع أثناء العملية الانتخابية، ومنها تعقيم المقرات الانتخابية قبل البدء فى التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، إضافةً إلى تكليف موظف مختص وفرته الهيئة ليتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة.





وأكد أنه سيتم فرض ارتداء الكمامات أثناء فترة الانتخابات على الناخبين، إضافةً إلى إلزام المترشحين بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الحدود المقدرة قانونًا، وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية بالمحافظات، وتقليل أعداد الناخبين بكل لجنة فرعية، مما سيترتب عليه زيادة عدد مقر الاقتراع، وتكليف موظف مختص من قبل الهيئة للتعرف على شخصية النائب.