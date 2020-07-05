AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

موازنة البرلمان تناقش إجراءات الحكومة التقشفية في ظل جائحة كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريده محمد
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماعا برئاسة د. حسين عيسى، اليوم ، لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تعقد اللجنة اجتماع بعد غدا الاثنين لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية: إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـ GFMI و  استكمال المصفوفة المقدمة و إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي الجاري.

كما يناقش الاجتماع ايضا الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء و خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية تنتهي من متابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء

ننشر التقرير الكامل للجنة الفرعية بـ الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

البرلمان يفتح ملف الحساب الختامي للعام الماضي.. المجلس يطالب الحكومة بتنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء.. والنواب يرصد 93 مليار جنيه فائضا بالحساب

ننشر توصيات الخطة والموازنة بالنواب حول تأثير كورونا على الاقتصاد المصري

ننشر توصيات خطة البرلمان بشأن برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء

«المالية»: توحيد برامج القطاع الصحي للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة لضمان جودة الأداء

ترشيحاتنا

قل للمؤمنين يغضوا من أَبصارهم .. بعد القبض على أحمد بسام زكي السجن والغرامة المالية تنتظر المتحرش

الأهلي أخفى اللاعب .. شريف إسلام: الزمالك رفع قيمة إيفونا 1.6 مليون دولار على الأحمر .. فيديو

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

نتيجة عكسية .. اختباء فتاة بعد فشل حقن شفتيها بالبوتوكس

بداية من الغد.. MBC مصر2 تعرض القاصرات يوميًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ