موازنة البرلمان تناقش إجراءات الحكومة التقشفية في ظل جائحة كورونا

تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماعا برئاسة د. حسين عيسى، اليوم ، لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.





ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تعقد اللجنة اجتماع بعد غدا الاثنين لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية: إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـ GFMI و استكمال المصفوفة المقدمة و إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي الجاري.





كما يناقش الاجتماع ايضا الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء و خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.