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أخبار العالم

العربية: مصر تريد رعاية دولية لأي اتفاق بشأن سد النهضة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:56 م
العربية: مصر تريد
العربية: مصر تريد رعاية دولية لأي اتفاق بشأن سد النهضة
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن مصر تريد رعاية دولية لأي اتفاق يتم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت القناة إن مصر تريد تحديد نسبتها من المياه في أي اتفاق حول سد النهضة.

وأضافت المصادر للقناة أن القاهرة ترغب في أن يتضمن أي اتفاق حول سد النهضة كيفية مواجهة الجفاف.

يأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث من المقرر أن تتواصل الاجتماعات يوم الأحد عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حده وفريق المراقبين والخبراء.

من جانبها أشارت وزارة الري السودانية إلى تواصل المفاوضات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الافريقي ومراقبين من جنوب افريقيا والولايات المتحدة الامرييكية والاتحاد الاوروبي.

أوضحت الوزارة السودانية أنه جرى في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتان الآخريان.

وبحسب البيان، أعاد الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.

وبشأن الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وأن إبرام اتفاق يتطلب مزيدا من الجهد والارادة  السياسية، بحسب البيان.
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