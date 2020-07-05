محافظة الشرقية: الغلق الكامل خلال الشهور الماضية ولد انفجارا لدى الناس

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إن واقعة تجمع المواطنين أمام أحد المساجد، وسط عزف المزمار البلدى، لم يكن بسبب افتتاح أحد المساجد، بل كان "زفة عفشة عروسة"، وتابعت:" فى الأرياف لهم عرف أن عفش العروسة لابد أن يذهب بزفة".





وأضافت أسماء عبد العظيم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تحققت من الواقعة وعلمت أنها وقعت أول أمس الجمعة، مشددة على أن المحافظة تتبع إجراءات رادعة تجاه مثل هذه الوقائع حفاظًا على صحة المواطنين.





وفى سياق آخر أكدت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، أنه لن يتم إستئناف أى نشاط رياضى فى المحافظة، بعدما تم لعب مباراة ودية لكرة القدم دون أى ضوابط صحية، مشددة على أن الغلق الكامل خلال الشهور الثلاثة الماضية ولد إنفجار لدى البعض ممن شاركوا فى هذه المباراة الودية، وتابعت: "التجربة لن تتكرر مرة أخرى".