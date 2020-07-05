سفير واشنطن بالقاهرة: استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. فيديو

قال جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة ، إنه يجب أن يكون هناك تواصل بين المجتمعات ورجال الأعمال الأمريكيين والمصريين، مؤكدا انه تم إبرام العديد من الصفقات منذ ان تولى مهمته في مصر.





وأضاف جوناثان كوهين خلال حواره علي قناة النيل الإخبارية ، أن من ضمن الصفقات التي عقدت صفقة بقيمة 15 مليار دولار في مجال الطاقة وأخرى في مجال تكرير البترول بـ 6 مليار دولار.





واوضح جوناثان كوهين ، أن هناك عدة مليارات من الدولارات علي الطاولة سيتم استثمارها في مشروعات جاري تنفيذها والتفاوض بشأنها ليس فقط في مدن القناة ولكن أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي المدن الجديدة.





وتابع ان من ضمن هذه المشروعات مشروعات لشركات تكنولوجيا متقدمة تعمل في مجال البنية التحتية التكنولوجية.



