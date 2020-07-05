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سفير واشنطن بالقاهرة: استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 ص
السفير الأمريكي بالقاهرة
السفير الأمريكي بالقاهرة
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إبراهيم القادري
قال جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة ، إنه يجب أن يكون هناك تواصل بين المجتمعات ورجال الأعمال الأمريكيين والمصريين، مؤكدا انه تم إبرام العديد من الصفقات منذ ان تولى مهمته في مصر.

وأضاف جوناثان كوهين خلال حواره علي قناة النيل الإخبارية ، أن من ضمن الصفقات التي عقدت صفقة بقيمة 15 مليار دولار في مجال الطاقة وأخرى في مجال تكرير البترول بـ6 مليار دولار. 

واوضح جوناثان كوهين، أن هناك عدة مليارات من الدولارات علي الطاولة سيتم استثمارها في مشروعات جاري تنفيذها والتفاوض بشأنها ليس فقط في مدن القناة ولكن أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي المدن الجديدة.

وتابع ان من ضمن هذه المشروعات مشروعات لشركات تكنولوجيا متقدمة تعمل في مجال البنية التحتية التكنولوجية. 

واستطرد أن كل هذه الصفقات تفيد الاقتصاد الأمريكي وتساعد الاقتصاد المصري لأنها تقدم فرص عمل للمصريين والامريكيين .
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