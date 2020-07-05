خلال 6 أشهر.. 295 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة

أعلن اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعلية عن اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربيه والاجنبية خلال الستة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر مايو الماضى، موضحا أن قيمتها بلغت 7و294 مليون دولار وذلك لكمية اجمالية قدرها 192867741طن.





وأوضح الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن قيمة ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة بلغ نحو 9و2 مليون دولار لكميه قدرها 1632طن فى حين بلغت قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 5و196 مليون دولار لكميه قدرها 191957899طن، والمحاصيل الحقلية 2و95 مليون دولار لكميه قدرها 908210طن.





وأضاف أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر يونيه الماضى بلغ 440 ألف دولار لكمية قدرها 748 طن.





وشملت تلك الصادرات محاصيل من معجون الطماطم وبسلة خضراء وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة ومندورين وعصير رمان وبرتقال وفول سودانى وسمسم أبيض.





من جانبه قال الدكتور مهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الادارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية إنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين والفول السودانى، موضحا أنه تم تصدير تلك الأصناف الى كل من لبنان وهولندا والمملكة العربية السعودية وتركيا وتونس .





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