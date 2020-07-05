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محافظات

ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
ولدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في محافظة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى محافظة القاهرة برفقة شقيقها الأكبر "فاروق" للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما.


تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.


وعاشت الجداوي خلال ٨٦ عاما بالقاهرة، وعملت وتزوجت من حارس مرمي النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.


وأعلن في ٢٤ مايو، إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد ونقلها بمستشفي ابو خليفة للعزل بقرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.


ومن هنا بمدينة الإسماعيلية، فارقت الجداوي الحياة التي عشقتها، حيث كانت محبة للحياة والتفاؤل والورود.


وأشارت مصادر عائلية إلى عشق الجداوي للإسماعيلية وحرصها علي التواصل مع أفراد عائلتها بها والحضور بالمناسبات العائلية التي تجمعهم. 


وأدي الأطقم الطبية والفريق الطبي المعالج وقسم التمريض والتمريض صلاة الجنازة علي روحها، منذ قليل، لتغادر إلى مقابر القاهرة، حيث مثواها الأخير.


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ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة
ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة
ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة
ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة
ولدت بالإسماعيلية وماتت فيها.. جثمان رجاء الجداوي يغادر أبو خليفة للعزل لمقابر الأسرة بالقاهرة
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