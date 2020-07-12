السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: رئيس لن يتكرر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية، من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهو "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب حوالي 100 ألف نسمة يقطنون في مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





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ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا قائلين: "السيسي مر من هنا.. رئيس لن يتكرر".









