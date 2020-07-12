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أخبار العالم

العراق.. مليشيات حزب الله تهدد بحرب ضد القوات الأمريكية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هددت كتائب حزب الله العراقية اليوم الأحد، بحرب ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وذلك في ظل توتر على الساحة الداخلية العراقية إثر اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد على يد مسلحَيْن، مساء الاثنين.


وقال المسئول الأمني بكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نحن على كامل الجاهزية للعمل العسكري الواسع".


وأضاف: "ليعلم الأمريكيون أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه ولا تساهل ولا تجزئة. لن يستطيع أيا كان تطمينهم أو حمايتهم، ولابد من استمرار الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي والأمني".



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