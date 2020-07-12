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محافظات

ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنيا القمح..صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:30 م
ضبط 4 طن دواجن مجمدة
ضبط 4 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى بمنيا القمح
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة بمصنع لتصنيع اللحوم المجمدة بمركز ومدينة منيا القمح لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع.


شدد المحافظ على ضرورة شن الحملات التموينية والتفتيشية على كافة المنشآت الغذائية والمخابز ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتزام التجار والبائعين بالأسعار المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


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أشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المعنية باستمرار الرقابة على السلع الغذائية بمختلف أنواعها وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


ومن جانبه أكد محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح أن رئاسة المركز قامت بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولى (الصحة - الطب البيطرى – المجازر- التموين) على مصنع لتصنيع اللحوم المجمدة ، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة داخل المصنع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى يتم تجهيزها للتصنيع والتسويق وبيعها للمواطنين مما يضر بصحتهم وسلامتهم.


مشيرًا إلى أنه  تم مصادرة الكميات المضبوطة بواسطة سيارات المركز وإيداعها في ثلاجات حفظ مخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة حيالها  ، كما تم تحرير محضر ٢٢٣٨ جنح أمن دولة طوارئ بهذه المخالفة.

ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنيا القمح..صور
ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنيا القمح..صور
ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنيا القمح..صور
ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنيا القمح..صور
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