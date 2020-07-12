AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:22 م
إفتتاح عيادات الزقازيق
إفتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك بالزقازيق
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق العام، اليوم بإفتتاح العيادات الخارجية التابعة للمستشفي بمجمع الخدمات بقرية الشوبك مركز الزقازيق، وذلك بعد توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه من المقرر ان يتم توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة "الجراحة العامة، والأمراض الباطنية، وأمراض الدم ، والعظام، والنساء والتوليد، والأطفال، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية"، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم توفير معمل للفحوصات المعملية، بجانب جهاز الأشعة المتنقل، وجهاز السونار.
أقرأ ايضا:
أشار "مسعود" الي انه يأتي ذلك ضمن خطة المديرية لتقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي بمكان مجمع، تيسيرا علي المواطنين، ويتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

وتقدم الدكتور هشام مسعود بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية علي دعمه المتواصل والمستمر لمنظومة الصحة بالشرقية، وتخصيص مكان بالمجمع لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين به، والتي بدأت أولي ثمارها اليوم بإقبال كثيف من المرضي علي العيادات خاصة  عيادة العظام، وقيام طبيب الجراحة في أول أيام العمل بإستخراج جسم غريب من يد مريض بالعيادة.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم أيضًا تفعيل عمل العيادات الخارجية داخل المستشفيات المركزية والنوعية، هذا بجانب عمل العيادات الخارجية وخدمة الأخصائي بالمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالمحافظة.
افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك
افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك
افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تسليم الأدوية لمصابي كورونا في المنازل بالشرقية

خلال أسبوع.. تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

مشاركة مجتمعية.. وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية

وكيل صحة الشرقية يتابع توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ

وكيل صحة الشرقية يتابع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ

الكشف الطبي على ١١ ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

ترشيحاتنا

أم تصاب بالذعر بعد رؤيتها ثعبانا أبيض ضخما بحديقة منزلها .. صور

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

السودان: اتفاقية مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من سد النهضة

جامعة القاهرة: فك الشفرة الوراثية الخاصة بـ فيروس كورونا في مصر.. فيديو

اللغز الذى حير العلماء 100 عام.. طالب تونسي يفك طلاسمه

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن