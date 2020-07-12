افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق العام، اليوم بإفتتاح العيادات الخارجية التابعة للمستشفي بمجمع الخدمات بقرية الشوبك مركز الزقازيق، وذلك بعد توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه من المقرر ان يتم توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة "الجراحة العامة، والأمراض الباطنية، وأمراض الدم ، والعظام، والنساء والتوليد، والأطفال، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية"، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم توفير معمل للفحوصات المعملية، بجانب جهاز الأشعة المتنقل، وجهاز السونار.

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أشار "مسعود" الي انه يأتي ذلك ضمن خطة المديرية لتقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي بمكان مجمع، تيسيرا علي المواطنين، ويتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.





وتقدم الدكتور هشام مسعود بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية علي دعمه المتواصل والمستمر لمنظومة الصحة بالشرقية، وتخصيص مكان بالمجمع لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين به، والتي بدأت أولي ثمارها اليوم بإقبال كثيف من المرضي علي العيادات خاصة عيادة العظام، وقيام طبيب الجراحة في أول أيام العمل بإستخراج جسم غريب من يد مريض بالعيادة.





وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم أيضًا تفعيل عمل العيادات الخارجية داخل المستشفيات المركزية والنوعية، هذا بجانب عمل العيادات الخارجية وخدمة الأخصائي بالمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالمحافظة.