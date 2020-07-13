أوقاف الشرقية: توصيل صكوك الأضاحي للمنازل مجانا

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية انه مديرية أوقاف الشرقية وفرت خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل ، وذلك عملًا على راحة المتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ان الخدمة تتوافر عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية:
010 62941333
أو رقم/01223633564
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متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).
وأشار "الخطيب" الي ان قيمة صك الأضحية ١٨٠٠ جنيه، ولا توجد رسوم أو مصروفات إدارية أو مصاريف خدمة توصيل، والصك يصل مجانًا الي اي مكان تريدة .
وأضاف انه مشروع صكوك الأضاحي يأتي كأحد المشروعات الوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف ، والتي تدخل بها الفرحة والسرور على الأسر الأكثر احتياجا.
وتاتي هذه الخطوة والمشاركة في هذا المشروع القومي للعام الخامس علي التوالي حيث قامت مديريه اوقاف الشرقية بالمشاركة في بيع صكوك الأضاحي التابع لوزاره الاوقاف في العام الماضي حققت المديريه ولأول مرة مبيعات بمبلغ مليون و٣٥٠ الف جنيه وكان من ثمار ذلك أن أختصت الوزاره محافظه الشرقية بعدد ٤٠ طن لحوم بعد ان تم ذبحها في مواقيتها الشرعيه بالتنسيق بين وزاره الأوقاف والتموين وتم التوزيع بمعرفه لجان متنوعة .