أوقاف الشرقية: توصيل صكوك الأضاحي للمنازل مجانا

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية انه مديرية أوقاف الشرقية وفرت خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل ، وذلك عملًا على راحة المتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ان الخدمة تتوافر عبر " الواتس آب " على أي من الأرقام التالية:

010 62941333

أو رقم/01223633564

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متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).





وأشار "الخطيب" الي ان قيمة صك الأضحية ١٨٠٠ جنيه، ولا توجد رسوم أو مصروفات إدارية أو مصاريف خدمة توصيل، والصك يصل مجانًا الي اي مكان تريدة .





وأضاف انه مشروع صكوك الأضاحي يأتي كأحد المشروعات الوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف ، والتي تدخل بها الفرحة والسرور على الأسر الأكثر احتياجا.



