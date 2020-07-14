تعليم الشرقية: لا شكاوى خلال امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع

إطمأن الدكتور ممدوح محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 خلال يومها السابع .





وشدد المحافظ علي استمرار تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه داخل المدارس التي تشهد الإمتحانات من خلال خضوع الطلاب لإجراء الكشف الحراري ومرورهم من بوابة التعقيم وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية، حيث من المقرر أن يؤدي جميع الطلاب بالشعبتين العلمي والادبي الإمتحان في مادة اللغة الاجنبية الثانية.

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كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا باول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس منعًا لإنتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة .





ومن جانبه أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و 7 الآف و 102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه، مشيدًا بوعي والتزام أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانيه حفاظا على الصحة العامة والحد من التجمعات أمام المدارس وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان .





أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا.