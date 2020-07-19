مهمة عداد الـ rbm في السيارة وكيف يحمي المحرك

يوجد في السيارة اكثر من عداد و لكل منهم وظيفته التي يقوم بها ليخبر السائق بأشياءمعينة في السيارة و من اهم هذه العدادات هو عداد RPM أو ما يعرف بــ محدد عدد لفات المحرك في السيارة، هو من أهم الوسائل المساعدة التي تساعد قائد السيارة على القيادة بصورة سلسة وسهلة، وتتلخص مهمته في احتساب عدد لفات المحرك في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى منع حدوث أضرار بالمحرك أو الفتيس نتيجة الدوران المفرط.



الدوران المفرط يضر المحرك يسبب العديد من المشاكل، ومنها زيادة التحميل على نظام الدفع بالسيارة، كذلك على ناقل الحركة بها، فضلًا عن وصول كمية وقود كبيرة وغير محترقة الى جهاز تنقية العادم أثناء دوران المحرك بعدد كبير من اللفات.



ولكي يتم تفادي حدوث مشاكل إلى المحرك والفتيس نتيجة عملية الدوران المفرط، فإنه تم تحديد عدد لفات المحرك في السيارات عن طريق قطع إمداد المحرك بالوقود أوتوماتيكيًا عند نقطة محددة.



وتوجد آلية ميكانيكية في السيارات القديمة تسمى مفتاح الطرد المركزي في موزع الإشعال تقوم بقطع عملية الإشعال كي تمنع الدوران المفرط، أما في السيارات الحديثة فإن حاسوب السيارة هو من يقوم بعملية قطع إمداد المحرك من الوقود عن طريق أجهزة تحكم تتدخل مباشرة في مجموعة إدارة المحرك.





ومن الوظائف الهامة التي يقوم بها أيضًا مُحدد عدد لفات المحرك في السيارات، هو تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكيًا، وكمثال على ذلك، فإن السرعة القصوى في السيارات الخاصة يتم تحديدها عند الوصول إلى 250 كلم/ساعة، وفي الشاحنات على 100 كلم/ساعة، وفي تلك الأثناء يتم إيقاف الإمداد بالوقود بمجرد الوصول إلى تلك السرعات.