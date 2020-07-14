خبراء: الغاز لا يؤثر على المحرك وتوجد أشياء أخرى تتلفه

شائعات كثيرة كانت متداولة بخصوص الغاز الطبيعي وتأثيره السلبي على السيارات، لكن بدوره قام قسم السيارات بموقع "صدى البلد" بالتواصل مع خبراء السيارات وسؤالهم لبيان حقيقة هذه الشائعات.











وأكد خبراء السيارات في مصر، أن الأمر غير صحيح وأن الغاز لا يوجد له تأثير سلبي على المحرك بشرط أن تقوم بتشغيل السيارة أول ربع ساعة بالبنزين ثم تقوم بتحويلها للغاز الطبيعي، وتقوم بتشغيلها آخر ربع ساعة أيضا بالبنزين.









ويجب عليك أيضا أن تجعل السيارة تعمل بالبنزين فقط دون غاز لمدة يوم في الأسبوع، هذه النصائح تضمن عمرا طويلا للمحرك وتضمن أن الغاز لا يؤثر على عمر المحرك مادمت تهتم به وتقوم بصيانته وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعددا من المشروعات القومية أمس، الاثنين: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".









وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".