تعرف على أسباب روائح السيارة الكريهة وعلاقتها بتلف المحرك

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1- رائحة العادم



إذا وجدت انتشار رائحة عادم عند تشغيل السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة في نظام طرد العادم، ويجب فحص أنابيب العادم لاحتمال وجود ثقب أو تهالك في جزء من أجزاء نظام العادم، مما يسرب العادم داخل مقصورة القيادة مما يضر بصحتك . 1-إذا وجدت انتشار رائحة عادم عند تشغيل السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة في نظام طرد العادم، ويجب فحص أنابيب العادم لاحتمال وجود ثقب أو تهالك في جزء من أجزاء نظام العادم، مما يسرب العادم داخل مقصورة القيادة مما يضر بصحتك .







3- رائحة الوقود



عند انتشار رائحة الوقود داخل السيارة قد يكون السبب وجود تسريب من وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك، فيجب التأكد من الوصلات وعدم وجود تسريب، أما في حال عدم وجود تسريب فقد تكون المشكلة في مصفاة الوقود، ويجب تغييرها في هذه الحالة.





4- رائحة احتراق الاشياء



تحدث هذه الرائحة عند وجود مشكلة في قابض السيارة، أو بسبب مشكلة في المكابح، وتحدث عند الضغط بقوة على دواسات القابض مما يسبب احتكاكًا بين مقدمة القابض وزلاقاته، أو بسبب الضغط بقوة على المكابح مما يزيد من سخونة الفرامل وتسبب رائحة الاحتراق. 3-عند انتشار رائحة الوقود داخل السيارة قد يكون السبب وجود تسريب من وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك، فيجب التأكد من الوصلات وعدم وجود تسريب، أما في حال عدم وجود تسريب فقد تكون المشكلة في مصفاة الوقود، ويجب تغييرها في هذه الحالة.4-تحدث هذه الرائحة عند وجود مشكلة في قابض السيارة، أو بسبب مشكلة في المكابح، وتحدث عند الضغط بقوة على دواسات القابض مما يسبب احتكاكًا بين مقدمة القابض وزلاقاته، أو بسبب الضغط بقوة على المكابح مما يزيد من سخونة الفرامل وتسبب رائحة الاحتراق.







5- رائحة الزيت المحترق



هذه الرائحة تعتبر من أخطر الروائح، حيث إنها تدل على وجود مشكلة في محرك السيارة، سواء تعرض الزيت للاحتراق ، أو قرب نفاد الزيت بالمحرك، وفي كلتا الحالتين فإنه يجب التوقف ومعالجة المشكلة سريعًا حتى لا تؤدي إلى تلف المحرك وقد يرجع سبب الرائحة إلى وجود مشكلة في زيت الفتيس في السيارة، حيث قد يكون تعرض للانخفاض الشديد، وهو مما يسبب احتراقه.





6- رائحة احتراق المطاط



في حال صدور رائحة احتراق المطاط، فقد يرجع السبب إلى تفكك أحد الخراطيم المتصلة بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.





8- رائحة العفن عند تشغيل التكييف



يرجع السبب الرئيسي لهذه الرائحة إلى عدم تغيير فلتر التكييف حيث إن عدم تغيير الفلتر الخاص بالتكييف يسبب امتلاءه بالحشرات الميتة والاتساخات والبكتيريا، وفي هذه الحالة يجب تغييره مع رش معطر في مجرى فتحات التكييف لتزول هذه الرائحة . هذه الرائحة تعتبر من أخطر الروائح، حيث إنها تدل على وجود مشكلة في محرك السيارة، سواء تعرض الزيت للاحتراق ، أو قرب نفاد الزيت بالمحرك، وفي كلتا الحالتين فإنه يجب التوقف ومعالجة المشكلة سريعًا حتى لا تؤدي إلى تلف المحرك وقد يرجع سبب الرائحة إلى وجود مشكلة في زيت الفتيس في السيارة، حيث قد يكون تعرض للانخفاض الشديد، وهو مما يسبب احتراقه.6-في حال صدور رائحة احتراق المطاط، فقد يرجع السبب إلى تفكك أحد الخراطيم المتصلة بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.يرجع السبب الرئيسي لهذه الرائحة إلى عدم تغيير فلتر التكييف حيث إن عدم تغيير الفلتر الخاص بالتكييف يسبب امتلاءه بالحشرات الميتة والاتساخات والبكتيريا، وفي هذه الحالة يجب تغييره مع رش معطر في مجرى فتحات التكييف لتزول هذه الرائحة .