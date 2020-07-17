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سيارات

أسباب ضعف قوة وأداء السيارة عند تشغيل التكييف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:03 م
اسباب ضعف قوة وأداء
اسباب ضعف قوة وأداء السيارة عند تشغيل التكييف
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اشرف عطية
مع دخول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة يلجاء الكثيرون الي تشغيل مكيف الهواء في السيارة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الرهيب خلال فترة الصيف، لكن في بعض الأحيان تشغيل المكيف يسبب خلل في عمل السيارة مما يضطر معه قائد السيارة إلى غلقه، لذا سوف نقدم لكم اليوم عدد من أسباب هذه المشكلة.


1- ضعف حالة كهرباء السيارة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لاختلال السيارة حال تشغيل المحرك، حيث أن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك، وضعف الكهرباء الواصلة للمحرك مع تشغيل المكيف تتأثر العديد من أجزاء السيارة بالسلب.

2- قد يتسبب أيضًا نقص الزيت الخاص بالكباس أو وجود تسريب في غاز الفريون في وجود مشكلة في الكمبروسر، الذي يؤثر بدوره في قوة وأداء السيارة عند تشغيل المكيف.

3- تلف أحد البوجيهات (شمعات الاحتراق) أو المجموعة كلها تتسبب في عدم وصول الشحنة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحرك بكفاءة، لذا يؤدي تشغيل المكيف إلى زيادة الحمل على المحرك، وهو ما قد يسبب في زيادة المشاكل للمحرك، مع ملاحظة أن العمر الافتراضي للبوجيهات هو 20 ألف كم.

4- تركيب سير الكاتينه بشكل خاطئ حتى ولو كان بنسبة بسيطة أو وجود مشكلة يتسبب في ضعف عزم السيارة خاصة مع تشغيل المكيف في نفس الوقت.

5- ضعف عمل مروحه مكيف السيارة عند تشغيل المكيف أو في حال تعرضها للتلف تتسبب في زيادة حرارة المحرك.

6- وجود مشكلة في أحد صمامات الهواء في الغرف داخل رأس المحرك، يتسبب في خلل في عمل المحرك الذي يزيد بدوره بتشغيل المكيف.

7- وجود مشكلة أو خلل في أحد أجزاء دورة التبريد سواء كان وجود ترسبات في الردياتير أو وجود خلل في عمل مضخة المياه، فإنه يسبب زيادة درجة حرارة المحرك، وعدم قدرته على تشغيل المكيف ايضًا.
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